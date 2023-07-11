На канале ОТР завтра выйдет специальный проект о Татарстане

Завтра, 12 июля, на телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР) выйдет специальный проект, посвященный Республике Татарстан. Как сообщается на сайте телеканала, весь день будут рассказывать об экономике, промышленности и культуре региона, его столицы.

Телеканал также анонсирует большой сюжет о республике и интервью с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Начало запланировано на 12.10.

В сюжете речь пойдет о самом крупном в стране автомобильном предприятии – «КамАЗе» и самом молодом городе Иннополисе, мечети в Болгаре, где хранится самый большой в мире печатный Коран, соборе Успения Пресвятой Богородицы, где можно увидеть стенную живопись эпохи Ивана Грозного, а также о Сабантуе.