На канале «Новая Тартария» вышел выпуск о непростой судьбе дома №10 на Большой Красной

Фото: скриншот видео с YouTube

На YouTube-канале «Новая Тартария» вышел новый выпуск о еще одном объекте культурного наследия регионального значения. Дом по адресу: Большая Красная, 10, был построен в 1840 году и имел нелегкую судьбу.

«Что же здесь теперь? Двухэтажный каменный дом с антресолями в стиле позднего классицизма, перестроен по проекту архитектора Петонди. Сменил много хозяев, последние, дореволюционные — купец Мурзаев и Казанский Богородицкий монастырь. С 1920-х здесь десятки квартир-коммуналок, в 2000-е — расселение и разрушение дома, остается одна фасадная стена», — рассказал замруководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

Архитекторы приняли решение восстановить планировочную структуру, характерную для казанской усадьбы середины 19-го века. В выпуске Эдуард Хайруллин проводит короткую экскурсию по дому.

Фото: скриншот видео с YouTube

На сегодняшний день в здании располагается музей казанской иконы. Одной из особенностей дома является то, что из его окон можно увидеть семь соборов, расположенных по его периметру. Кроме того, проект восстановления дома №10 оказался удачным — было решено восстановить целый квартал по четной стороне улицы.