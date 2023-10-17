На канале Dомашний 18 октября состоится премьера сериала «Оставленное сердце»

Фото: АО Новый Канал

18 октября в 19:00 на канале Dомашний состоится премьера проекта «Оставленное сердце» в рамках линейки «Сквозь слезы к счастью». Одну из ролей исполнила Наталья Высочанская.

Наталья, 18 октября в 19:00 на Dомашнем состоится премьера сериала с вашим участием. Расскажите, пожалуйста, о чем мелодрама «Оставленное сердце»?

Эта история о том, как одна женщина, будучи преданной своими родными, потеряла одного из своих сыновей, с которым она встретится по прошествии времени. В метафорическом смысле для меня эта история о борьбе добра и зла, и что добро обязательно одерживает верх.

Вы исполнили роль подруги главной героини. Она — пробивная, инициативная, порой даже бестактная. Есть ли между вами что-то общее? Хотелось бы узнать о ней побольше.

Моя героиня классический образ женщины-разлучницы, идущей по головам ради своего личного блага. Я её не люблю, как и не принимаю людей, подобных ей. Понятно, что она глубоко несчастна и это является её двигателем в аморальных поступках. Но для меня лично это не является оправданием. Исходя из моего ответа, вы понимаете, что я совершенно не схожа с исполненным мною персонажем и живу по иным принципам.

Фото: АО Новый Канал

Чем вас зацепила эта роль?

В данной ситуации для меня решающим был актёрский состав, я хорошо знаю всех коллег, и режиссёр. С Денисом мы уже работали на нескольких проектах до этого.

Говорят, женской дружбы не существует. Ваша героиня, можно сказать, подтверждает этот стереотип — она завидует подруге, даже крутит роман с ее мужем. Верите ли вы в дружбу между женщинами?

Я не то что верю, я знаю, что дружба есть. И стереотип, скорее, в разделении дружбы по половому признаку. В мирских страстях все одинаковы — и мужчины, и женщины. Всё зависит от воспитания и характера. У меня очень крепкие дружеские взаимоотношения. Со своими близкими подругами мы дружим уже более 20 лет!

У вас растет прекрасная дочка. Тяжело ли вам совмещать материнство и карьеру актрисы?

Во-первых: как-то так сложилось, что в этот период я не сильно загружена работой. Видимо, Боженька мне даёт возможность этот самый важный период в жизни ребёнка как можно больше времени провести вместе. Чему я несказанно рада, мне не приходится выбирать. А во-вторых: у меня всего одна. Какие могут быть сложности, когда рядом настоящая полная семья и надёжные друзья, готовые подстраховать в сложной ситуации?

Я вот не представляю себе, как справляются многие мои коллеги, у которых по трое, четверо и даже пятеро детей.

Она уже видела работы с вашим участием?

Да. У неё вызывает это удивление. Что понятно, согласно её возрасту. Но сейчас ей это не сильно интересно. Я же рядом.

Как вы приняли решение стать актрисой?

Банальный ответ. Я ничего не решала. Это как-то и правда было определено свыше. Очень хорошо помню слова бабушки, которая смотря на меня, говорила: «Наша будущая артистка». Мне года 4 было. В общем, в течение жизни мой интерес к творческой сфере оставался неизменен.

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