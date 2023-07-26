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На Каме в Татарстане утонул пьяный мужчина
Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на протоке реки Кама в Нижнекамском районе утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место в санаторий «Корабельная роща», сотрудники экстренной службы обнаружили, что место для купания не оборудовано. Выяснилось, что компания на берегу распивала спиртные напитки. Друг заявителя, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил искупаться. После того, как он вошел в водоем, мужчина потерял друга из виду.
Вечером водолазы извлекли тело 30-летнего мужчины в 100 метрах от берега на глубине 2 метров.
В ведомстве напомнили, что организм выпившего человека плохо реагирует на физические нагрузки. Алкоголь тормозит движения конечностями, сбивается темп дыхания, человек захлёбывается водой и молча идет ко дну. В состоянии опьянения можно заплыть очень далеко и не суметь вернуться назад из-за нехватки сил.
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