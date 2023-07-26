На Каме в Татарстане утонул пьяный мужчина

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на протоке реки Кама в Нижнекамском районе утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место в санаторий «Корабельная роща», сотрудники экстренной службы обнаружили, что место для купания не оборудовано. Выяснилось, что компания на берегу распивала спиртные напитки. Друг заявителя, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил искупаться. После того, как он вошел в водоем, мужчина потерял друга из виду.

Вечером водолазы извлекли тело 30-летнего мужчины в 100 метрах от берега на глубине 2 метров.

В ведомстве напомнили, что организм выпившего человека плохо реагирует на физические нагрузки. Алкоголь тормозит движения конечностями, сбивается темп дыхания, человек захлёбывается водой и молча идет ко дну. В состоянии опьянения можно заплыть очень далеко и не суметь вернуться назад из-за нехватки сил.