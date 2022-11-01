На Каме в Татарстане сел на мель теплоход с пиломатериалами

Сегодня около семи часов вечера поступило сообщение о том, что на 1477-м километре Камы сел на мель теплоход-сухогруз, который плыл по маршруту Ерзовка – Астрахань.

Судно загружено 1750 тоннами пиломатериалов. Вместе с тем теплоход не мешает движени других судов, внутри течи нет, поэтому помощь МЧС не требуется.

Решение о снятии теплохода с мели будет принято завтра в светлое время суток. Причина случившегося выясняется, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.