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Ру Тат
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Происшествия
1 ноября 2022  20:43
Павел Климчак

На Каме в Татарстане сел на мель теплоход с пиломатериалами

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Сегодня около семи часов вечера поступило сообщение о том, что на 1477-м километре Камы сел на мель теплоход-сухогруз, который плыл по маршруту Ерзовка – Астрахань.

Судно загружено 1750 тоннами пиломатериалов. Вместе с тем теплоход не мешает движени других судов, внутри течи нет, поэтому помощь МЧС не требуется.

Решение о снятии теплохода с мели будет принято завтра в светлое время суток. Причина случившегося выясняется, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#сел на мель
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