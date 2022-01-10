На Каме в Татарстане пять часов искали заблудившегося пожилого рыбака

На единый номер вызова экстренных служб 112 обратился мужчина и сообщил, что его пожилой дядя ушел рыбачить на Каму вблизи поселка Красный Ключ Нижнекамского района и заблудился.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожилой рыбак не знает, где находится, вокруг снега по пояс, идти пешком не может и начинает замерзать.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Спасатели ЗПСО №6 на снегоходе и судне на воздушной подушке пять часов искали 70-летнего мужчину. Рыбака обнаружили на льду Камы и доставили на берег, где передали родным.