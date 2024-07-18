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На Каме в Татарстане прогулочное судно вошло в запретную зону, возбуждено дело
Пассажирское прогулочное судно «К-76» нарушило запретную зону в Камском водохранилище. В связи с этим в отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Выяснилось, что прогулочное судно вошло в запретную 5-километровую зону Нижнекамского района гидротехнического судоходного сооружения Администрации «КамВодПути».
Камский транспортный прокурор внес представление руководителю организации, осуществлявшей перевозку пассажиров. В отношении капитана прогулочного судна было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил эксплуатации судов».
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