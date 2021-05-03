На Каме в Татарстане перевернулась лодка, мужчина утонул, его жену удалось спасти

Мужчина утонул в Каме, перевернувшись с супругой на лодке. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел накануне вечером в селе Атабаево Лаишевского района республики. На улице Набережной у реки очевидцы услышали крики о помощи со стороны Камы, однако в темноте они ничего не увидели. В районе одиннадцати часов вечера они сообщили о случившемся по единому номеру вызова экстренных спецслужб 112.

Прибывшие спасатели выяснили, что муж и жена выехали на воду на лодке, которая потом перевернулась. Ближе к полуночи очевидцы нашли на реке 34-летнюю женщину, которая держалась в воде за перевернутую лодку. Ее доставили на берег, от медпомощи она отказалась.

Через несколько часов спасатели нашли под водой в 70 метрах от берега тело 35-летнего мужчины. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщил главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов, мужчина, будучи пьяным, вышел на воду с женой в пластиковой лодке без спасательных жилетов.

«Хотелось бы напомнить судовладельцам, что с 1 января вступили в силу требования, в соответствии с которыми при движении на маломерном судне по воде обязательно необходимо надевать на себя спасательные жилеты. Спасательный жилет даëт шанс на спасение. Это позволит доплыть до берега, если вы находитесь недалеко от него, либо вас смогут увидеть очевидцы на берегу или на проходящих судах и оказать помощь. Температура воды сейчас не превышает 5-7 градусов, переохлаждение у человека в такой холодной воде наступает очень быстро», – отметил Юрий Венедиктов.