На Каме в Татарстане на мель села груженная лесом баржа

Татарстан

Окно утром в понедельник, 25 июля, от диспетчера Казанского района водных путей и судоходства поступило сообщение, что на Каме вблизи населенного пункта Саконы в Алексеевском районе РТ на мель село судно «Волгарь-28» и баржа, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Судно с баржей, груженой лесом, шли по маршруту Городец – Елабуга.

Суда остальным участникам движения не мешают, корпуса не повреждены, розлива топлива нет. В результате происшествия никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.