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Ру Тат
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Происшествия
25 июля 2022  07:55
Полина Шевчук

На Каме в Татарстане на мель села груженная лесом баржа

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Татарстан

Окно утром в понедельник, 25 июля, от диспетчера Казанского района водных путей и судоходства поступило сообщение, что на Каме вблизи населенного пункта Саконы в Алексеевском районе РТ на мель село судно «Волгарь-28» и баржа, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Судно с баржей, груженой лесом, шли по маршруту Городец – Елабуга.

Суда остальным участникам движения не мешают, корпуса не повреждены, розлива топлива нет. В результате происшествия никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.

 

#судно село на мель #МЧС РТ
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