На Каме в Татарстане двое рыбаков провалились под лед на вездеходе

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На Каме, напротив села Грахань в Мамадышском районе, двое рыбаков провалились под лед после того, как их вездеход‑болотоход угодил в промоину. Самостоятельно выбраться они не смогли.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс‑службе ГУ МЧС России по РТ, к месту происшествия выехал временный спасательный пост. Добраться до рыбаков удалось на судне на воздушной подушке «Хивус‑6».

Спасатели подняли мужчин на борт и доставили на берег. Пострадавшими оказались местные жители 40 и 45 лет. Их передали сотрудникам полиции, от медицинской помощи оба отказались.