На Каме в Татарстане буксир получил пробоину, коснувшись дном грунта

Сегодня поступило сообщение о том, что на Каме буксир-толкач «Николай Чувашев» из-за сильного ветра вышел за пределы кромки судового хода и коснулся грунта. В результате этого он получил пробоину в машинном отделении.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Судно выполняло рейс Чистополь – Чайковский вместе с четырьмя порожними баржами. Они сейчас стоят на якоре в 20 метрах от берега.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сам буксир пришвартовали носом к берегу, в данный момент из машинного отделения выкачивают воду и заделывают пробоину. Причина случившегося устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.