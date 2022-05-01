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Ру Тат
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Происшествия
1 мая 2022  14:56
Павел Климчак

На Каме в Татарстане буксир получил пробоину, коснувшись дном грунта

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Сегодня поступило сообщение о том, что на Каме буксир-толкач «Николай Чувашев» из-за сильного ветра вышел за пределы кромки судового хода и коснулся грунта. В результате этого он получил пробоину в машинном отделении.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Судно выполняло рейс Чистополь – Чайковский вместе с четырьмя порожними баржами. Они сейчас стоят на якоре в 20 метрах от берега.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Сам буксир пришвартовали носом к берегу, в данный момент из машинного отделения выкачивают воду и заделывают пробоину. Причина случившегося устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#судно #пробоина
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