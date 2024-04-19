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На Каме в Рыбно-Слободском районе спасли рыбаков с перевернувшейся лодки
Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на середине реки Кама напротив села Сорочьи Горы перевернулись на лодке трое мужчин. В сообщении указывалось, что мужчины находятся в воде и держатся за лодку.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, на место выехали спасатели. В километре от берега сотрудники ведомства спасли рыбаков, после чего доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.
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