На Каме в Рыбно-Слободском районе спасли рыбаков с перевернувшейся лодки

Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на середине реки Кама напротив села Сорочьи Горы перевернулись на лодке трое мужчин. В сообщении указывалось, что мужчины находятся в воде и держатся за лодку.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, на место выехали спасатели. В километре от берега сотрудники ведомства спасли рыбаков, после чего доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.