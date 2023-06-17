На Каме в РТ четырех человек на надувных матрасах едва не унесло течением

Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Каме в Лаишевском районе РТ четырех человек на двух надувных матрасах уносит течением.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, выехавшие на лодке спасатели доставили на берег две пары юношей и девушек. Одной из пострадавших было 16 лет. В медицинской помощи не нуждались.

В отношении родителей 16-летней девушки сотрудниками полиции будет составлен административный протокол.