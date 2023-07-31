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На Каме в Набережных Челнах утонул подросток
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Накануне вечером в МЧС поступило сообщение о том, что в Новом Городе у парка Прибрежный пропал 16-летний подросток, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня водолазная группа ЗПСО №6 обнаружили тело мальчика в 50 метрах от берега.
Тело погибшего передано сотрудникам правоохранительных органов.
Данное место не оборудовано для купания, отметили в МЧС.
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