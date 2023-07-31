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Руc Тат
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Происшествия 31 июля 2023 08:58

На Каме в Набережных Челнах утонул подросток

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Накануне вечером в МЧС поступило сообщение о том, что в Новом Городе у парка Прибрежный пропал 16-летний подросток, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сегодня водолазная группа ЗПСО №6 обнаружили тело мальчика в 50 метрах от берега.

Тело погибшего передано сотрудникам правоохранительных органов.

Данное место не оборудовано для купания, отметили в МЧС.

#утонул ребенок
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