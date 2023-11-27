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На Каме в Лаишевском районе спасли рыбака, который заблудился из-за непогоды
Сообщение о том, что у села Атабаево потерялся рыбак, поступило накануне в районе полудня, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Позднее мужчину обнаружили в 4-х километрах от оставленного автомобиля, спасатели помогли ему добраться до берега. Как выяснилось, в условиях сильного ветра и ледяного дождя 49-летний мужчина потерял ориентир на местности и просто шел наудачу к своей машине.
Отметим, что за оставленный в водоохраннной зоне автомобиль мужчине грозит административный штраф до 4 500 руб.
В ведомстве рекомендует рыболовам открыть сезон зимней рыбалки только после наступления устойчивых холодов, когда толщина и прочность льда на водоемах республики станут безопасными. Пока же на крупных судоходных реках республики, таких как Кама и Волга, идет процесс ледостава, структура льда неоднородна, наблюдаются многочисленные промоины, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
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