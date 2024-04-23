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На Каме в Елабуге нашли тело 19-летнего водителя утонувшей машины
Затонувший автомобиль с телом 19-летнего водителя нашли в реке Кама в Елабуге. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Прибыв на место, водолазы Зонального поисково-спасательного отряда №6 обследовали дно, площадь поиска составила 300 кв.м. В результате поисковых работ тело обнаружили в шести метрах от берега на глубине 2 метра», – указано в сообщении.
Выяснилось, что автомобиль съехал в реку в минувшее воскресенье. После этого велись поиски 19-летнего водителя.
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