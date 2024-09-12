На Каме в Челнах затонул плавучий кран, прокуратура начала проверку

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

Сегодня ночью на 1644-м километре реки Кама у левого берега в районе улицы Шлюзовой в Набережных Челнах затонул плавучий кран, в результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – заявили в ведомстве.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.