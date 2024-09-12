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На Каме в Челнах затонул плавучий кран, прокуратура начала проверку
Сегодня ночью на 1644-м километре реки Кама у левого берега в районе улицы Шлюзовой в Набережных Челнах затонул плавучий кран, в результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – заявили в ведомстве.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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