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Происшествия 12 сентября 2024 10:25

На Каме в Челнах затонул плавучий кран, прокуратура начала проверку

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Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

Сегодня ночью на 1644-м километре реки Кама у левого берега в районе улицы Шлюзовой в Набережных Челнах затонул плавучий кран, в результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – заявили в ведомстве.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

#транспортная прокуратура #Кама
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