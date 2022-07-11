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Ру Тат
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Происшествия
11 июля 2022  14:13
Полина Шевчук

На Каме в Челнах водолазы нашли тело подростка, который пошел купаться и пропал

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На Каме в Челнах водолазы нашли тело подростка, который пошел купаться и пропал
Валентин Кулагин

В Набережных Челнах нашли тело 16-летнего подростка, который пошел купаться на Каму и пропал. 

Как сообщил собственный корреспондент агентства с места трагедии, мальчик пришел на пляж с подругой и ее родителями. По словам очевидцев, они видели, как подросток начал тонуть, пытались бросить ему круг и как-то помочь, но не смогли.

 

Фото: © Валентин Кулагин

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, тело ребенка было обнаружено водолазами ЗПСО №6 на глубине трех метров.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах подросток пошел купаться и пропал.
 

#утонул мальчик
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