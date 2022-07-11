На Каме в Челнах водолазы нашли тело подростка, который пошел купаться и пропал

Валентин Кулагин

В Набережных Челнах нашли тело 16-летнего подростка, который пошел купаться на Каму и пропал.

Как сообщил собственный корреспондент агентства с места трагедии, мальчик пришел на пляж с подругой и ее родителями. По словам очевидцев, они видели, как подросток начал тонуть, пытались бросить ему круг и как-то помочь, но не смогли.

Фото: © Валентин Кулагин

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, тело ребенка было обнаружено водолазами ЗПСО №6 на глубине трех метров.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах подросток пошел купаться и пропал.

