news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
5 июля 2022  20:16
Полина Шевчук

На Каме в Челнах ребята на лодке увидели в воде тело мужчины

news_top_970_100
На Каме в Челнах ребята на лодке увидели в воде тело мужчины
Валентин Кулагин

Инцидент произошел сегодня ближе к вечеру на Каме в Челнах напротив поселка Чаллы Яр.

 

Фото: © 

Как рассказал «Татар-информу» собственный корреспондент агентства с места происшествия, ребята катались на лодке, когда увидели в воде тело мужчины. Они сразу же вызвали спасателей.

 

Фото: © 

«Прибывшие на место спасатели ЗПСО №6 вытащили утонувшего на поверхность и доставили на берег. Выяснилось, что погибший – 28-летний мужчина, который пропал еще  30 июня», – уточнил корреспондент агентства.

#утопленник #утонул мужчина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100