На Каме в Челнах ребята на лодке увидели в воде тело мужчины

Валентин Кулагин

Инцидент произошел сегодня ближе к вечеру на Каме в Челнах напротив поселка Чаллы Яр.

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Как рассказал «Татар-информу» собственный корреспондент агентства с места происшествия, ребята катались на лодке, когда увидели в воде тело мужчины. Они сразу же вызвали спасателей.

Фото: ©

«Прибывшие на место спасатели ЗПСО №6 вытащили утонувшего на поверхность и доставили на берег. Выяснилось, что погибший – 28-летний мужчина, который пропал еще 30 июня», – уточнил корреспондент агентства.