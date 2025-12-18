На Каме спасли пожилого рыбака, который оказался отрезан водой на льду

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Набережных Челнах спасатели сняли с опасного участка реки Камы 65‑летнего рыбака, оказавшегося отрезанным от берега у нижнего бьефа Нижнекамской ГЭС. Лед в этом месте был изрезан промоинами, а рядом находился открытый участок воды.

На помощь мужчине прибыли сотрудники ЗПСО № 6. На лодке они добрались до рыбака и благополучно доставили его на берег.

Инспекторы ГИМС напоминают, что безопасной для выхода на лед считается толщина не менее 10–15 сантиметров. Район нижнего бьефа Нижнекамской ГЭС особенно опасен из‑за нестабильного уровня воды и является запретной зоной, в том числе и для рыбалки на льду.