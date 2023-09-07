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На Каме откроется кластер «Белые горы» с лесным массивом и декорациями поселка «Семрук»
9 сентября в Лаишево состоится открытие кластера «Белые горы», расположенного на берегу Камы, куда вошли лесной массив и декорации поселка «Семрук». На создание кластера был выделен грант в 70 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
«Лаишевский район на сегодняшний день является одним из популярных направлений отдыха у татарстанцев. Одна из точек притяжения — „Семрук“. Сосновые леса и горы, пляж „Камское море“ — все это придает уникальность району, создавая рекреационную зону для отдыха», — отмечают в администрации.
Создание нового культурно-рекреационного кластера стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» — муниципальное образование в прошлом году стало победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Здесь появились оборудованные места для отдыха, где можно разместиться с палатками, появилась детская площадка, парковки и площадки с контейнерами для мусора, а также безопасные и освещенные подъемы и спуски.
«Это место уже стало излюбленным не только для жителей района и Татарстана. На декорации из фильма приезжают посмотреть люди из самых разных уголков России. Для нас — жителей Лаишево — это прекрасная площадка для проведения праздников — с размахом прошел здесь „День ухи“, первый фестиваль „Камские струны“ тоже стартовал здесь. Я уверен, что Семрук станет местом притяжения для добрых гостей и даст новые возможности развития района», — сказал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.
Открытие кластера запланировано на 14.00. Спустя полчаса, в 14.30, на обновленной площадке начнется районный фестиваль «Камские струны». В 15.00 в Лаишево, на улице Космонавтов, («Соборная площадь») состоится отправка гуманитарной помощи военнослужащим в Луганскую Народную Республику. Все мероприятия пройдут в рамках празднования Дня города Лаишево и Лаишевского муниципального района.
Национальные проекты реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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