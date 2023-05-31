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На Каме обнаружили лодку без людей с заведенным мотором, которая ездила кругами
Накануне в районе 9 утра на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Чистополе на Каме напротив набережной лодка ПВЗ с заведенным мотором движется кругами. Людей ни в ней, ни рядом не видно. Об этом «Татар-информу» сообщили с пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место выехали инспекторы Чистопольского отделения ГИМС. Как выяснилось, боковой волной водителя выбросило из лодки, мужчина добрался до берега вплавь. Лодку инспекторы ГИМС отбуксировали к берегу.
В Госинспекции по маломерным судам напоминают, что чека безопасности – это жизненно необходимая принадлежность для лодочного мотора, которую нужно всегда надевать на руку или цеплять за одежду, независимо от опыта и умения судоводителя. Лодка просто уезжает от хозяина, упавшего за борт, что и произошло в этом случае. К счастью, в этот раз все закончилось благополучно.
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