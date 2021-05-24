В Челнах активисты очистили берега рек Камы и Мелекески и подходы к роднику Боровецкий

На завершающем этапе городского двухмесячника по благоустройству в Челнах в рамках всероссийской акции «Вода России» очистили от мусора берега рек Камы и Мелекески, а также подходы к роднику Боровецкий, сообщил заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

Так, силами администрации Центрального района, местных ТОСов и учащихся школы № 53 на набережной имени Фикрята Табеева возле косы реки Кама напротив 38-го комплекса, микрорайона «Чаллы Яр» вдоль акватории Камы было собрано 15 кубометров отходов.

В Комсомольском районе 25 человек занимались уборкой берега реки Мелекеска возле Колокольного моста. Администрация Автозаводского района вместе с работниками «Горзеленхоз» убрались на территории у Боровецкого родника.

«Это был один из последних аккордов весенней генеральной уборки города. Всего за два месяца в Челнах очистили пять гектаров территории, вывезли 14,7 тысячи кубометров отходов, посадили 5 тысяч деревьев и кустарников», — сообщил Зуев.

