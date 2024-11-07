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Происшествия 7 ноября 2024 11:24

На камчатском рыбзаводе украли 1,5 тонны икры

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В Камчатском крае произошло хищение 1,5 тонны красной икры с рыбозавода, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию УМВД России по данному региону.

По предварительным данным, еще 3 ноября злоумышленники проникли на склад одной из компаний и забрали ценный деликатес.

«Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере», – говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет колонии.

#Камчатка #икра #кража
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