Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На камчатском рыбзаводе украли 1,5 тонны икры
В Камчатском крае произошло хищение 1,5 тонны красной икры с рыбозавода, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию УМВД России по данному региону.
По предварительным данным, еще 3 ноября злоумышленники проникли на склад одной из компаний и забрали ценный деликатес.
«Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере», – говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет колонии.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников