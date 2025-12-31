news_header_top
Происшествия 31 декабря 2025 14:02

На Камчатке выявили хищение порядка 900 миллионов рублей, выделенных на развитие региона

МВД выявило три случая кражи средств на общую сумму более 930 миллионов рублей, выделенных на развитие инфраструктуры Камчатского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Первый случай связан с подключением строящегося курорта к электросетям, когда после получения аванса в 684 миллиона рублей злоумышленник сразу перевел деньги на счета подконтрольных фирм. При этом специалисты выявили, что реальная стоимость выполненных работ составила всего 2,4 миллиона рублей.

Второй случай является использованием поддельных документов и кражей средств у кредитной организации, а третий – хищением 250 миллионов рублей, предназначенных для реконструкции котельной в Елизово.

В настоящий момент МВД выявило личности троих подозреваемых – генерального директора подрядной организации из Санкт-Петербурга и его сообщников, в отношении которых возбудили уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере. На их имущество наложили арест на сумму 300 миллионов рублей.

