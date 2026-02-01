На Камчатке вахтовый автобус упал с моста, есть пострадавшие

На Камчатке вахтовый автобус, перевозивший 26 сотрудников золотодобывающей компании, упал с моста в реку. По данным краевого управления СКР, в результате происшествия пострадали 10 человек.

Инцидент произошел утром 1 февраля на 102‑м километре трассы Мильково – Ага. Машина, принадлежащая АО «Камчатское золото», по предварительной информации, опрокинулась с моста и оказалась в русле реки.

В региональном минздраве сообщили, что пятеро пострадавших доставлены в больницу с травмами средней тяжести. Еще пятерым медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Следователи начали доследственную проверку по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.