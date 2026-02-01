news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 1 февраля 2026 10:17

На Камчатке вахтовый автобус упал с моста, есть пострадавшие

Читайте нас в
Телеграм

На Камчатке вахтовый автобус, перевозивший 26 сотрудников золотодобывающей компании, упал с моста в реку. По данным краевого управления СКР, в результате происшествия пострадали 10 человек.

Инцидент произошел утром 1 февраля на 102‑м километре трассы Мильково – Ага. Машина, принадлежащая АО «Камчатское золото», по предварительной информации, опрокинулась с моста и оказалась в русле реки.

В региональном минздраве сообщили, что пятеро пострадавших доставлены в больницу с травмами средней тяжести. Еще пятерым медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Следователи начали доследственную проверку по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

#Камчатка #чп с автобусом
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Домашнюю лапшу и подушки готовят в Актанышском районе для участников СВО

Домашнюю лапшу и подушки готовят в Актанышском районе для участников СВО

31 января 2026
Добровольцы из Татарстана завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области

Добровольцы из Татарстана завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области

31 января 2026