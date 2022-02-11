На Камчатке упал Ан-2, находившиеся на борту погибли

В окрестностях села Северные Коряки Елизовского района Камчатского края упал легкомоторный самолет Ан-2. Находившиеся на его борту два члена экипажа погибли, рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Самолет принадлежал ООО «Камчатский кречет» и направлялся с грузом в село Тымлат Карагинского района. Он разбился после взлета с необорудованной полосы.

«В нем (Ан-2 — прим. Т-и) находились два члена экипажа, по предварительной информации от МЧС они погибли при падении самолета и пожаре», — сообщил Владимир Солодов. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

По информации ГУ МЧС по Камчатскому краю, Ан-2 упал при взлете в километре от взлетной полосы. Спасатели и пожарные уже добрались до места крушения. Пожар ликвидирован, обнаружены тела погибших летчиков, информирует РИА Новости.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.