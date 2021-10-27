На Камчатке прошли тактические учения боевых расчетов С-400

На Камчатке расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» провели тактические учения по прикрытию подводных сил Тихоокеанского флота от воздушного нападения условного противника. Об этом сообщает РИА Новости.

Было задействовано более 200 военнослужащих и около 10 единиц военной техники. По плану учений, личный состав дивизиона комплекса С-400 выполнил перебазирование из позиционного района на необорудованный участок в прибрежной зоне Тихого океана. Колонну техники прикрывали расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». В новом районе военные развернули пусковые установки, установили дымовые завесы для маскировки диспозиции.

Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами также провел специальные учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ. В тренировке участвовали около 50 военнослужащих, противодиверсионный катер проекта «Грачонок» и быстроходные лодки отряда ПДСС.

Учения прошли в рамках итоговой проверки за летний период обучения и являются этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022».