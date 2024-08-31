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Происшествия 31 августа 2024 09:59

На Камчатке пропал вертолет Ми-8

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На Камчатском полуострове разворачивается поисковая операция после исчезновения вертолета Ми-8. По данным оперативных служб, воздушное судно авиакомпании «Витязь-аэро» не прибыло в пункт назначения в запланированное время, сообщает РИА Новости.

Вертолет выполнял рейс по маршруту от вулкана Вачкажец до села Николаевка, преодолевая расстояние в 25 километров. На борту находились три члена экипажа. Точные причины пропажи связи с воздушным судном пока не установлены.

В ответ на тревожную ситуацию немедленно были приняты меры. Для проведения поисково-спасательных работ в воздух поднялся другой вертолет авиакомпании. Еще один борт Ми-8 находится в состоянии готовности к вылету. Кроме того, сформирована наземная группа спасателей, готовая выдвинуться по предполагаемому маршруту пропавшего вертолета.

#вертолет
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