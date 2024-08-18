На Камчатке после землетрясения начался афтершоковый процесс

После произошедшего в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки землетрясения магнитудой 7,2 на полуострове начался интенсивный афтершоковый процесс.

«Сразу же начался интенсивный афтершоковый процесс. Это говорит о том, что с высокой долей вероятности в ближайшее время сильных толчков не ожидается», — заявил директор Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской Академии наук Данила Чебров.

По словам сейсмолога, афтершоки будут продолжаться достаточно долго. В ближайшие дни в Петропавловске-Камчатском следует ожидать сильных подземных толчков интенсивностью до 5,0 балла, пояснил он.

При этом интенсивный афтершоковый процесс может продолжаться до месяца, а полностью афтершоки прекратятся через полгода или год.

Землетрясение произошло неподалеку от Шипунского полуострова на Камчатке на глубине 44 километра. Его эпицентр находился в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского.

По информации ГУ МЧС по Камчатскому краю, «ощущаемое сейсмособытие» наблюдалось в 7.10 утра 18 августа по местному времени (22.10 17 августа по Москве).

Кроме того, вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 8 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 492 километра на юго-восток от вулкана, был введен красный код авиаопасности. Выбросил пепел на высоту 2,5 километра и вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир, информирует Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.