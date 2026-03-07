На Камчатке мужчину оштрафовали за старую публикацию с пентаграммой в соцсетях

В Камчатском крае местный суд оштрафовал местного жителя за три старых публикации в соцсетях, среди которых была картинка с пентаграммой. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Как следует из материалов дела, в 2013, 2017 и 2020 мужчина опубликовал в соцсетях картинки, в том числе и картинку с пентаграммой, являющейся символом международного движения сатанистов*. После обнаружения постов на фигуранта составили протокол о публичной демонстрации экстремистской символики.

Адвокат обвиняемого настаивал, что сроки для привлечения к ответственности по этим постам уже вышли. Сам мужчина пояснил, что с 2019 года практически не заходил на свою страницу и не проверял старые записи. Тем не менее, суд счел, что демонстрация символики является «продолжительной и непрекращенной». При этом, фигурант ничего не сделал, чтобы прекратить противоправное поведение.

Мужчину признали виновным в нарушении и оштрафовали на тысячу рублей.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.