На Камчатке из-за аварии пропал интернет

В Камчатском крае из-за аварии на магистральной линии связи пропал интернет, но проблему устранят «в самое ближайшее время». Об этом сообщает Минцифры РФ в своем Telegram-канале.

При проведении земельных работ была повреждена наземная часть волоконно-оптической линии связи между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний, пояснили в ведомстве.

Оперативные службы уже работают над устранением аварии. «Сейчас в регионе работает сотовая связь, телефония, а также доступны звонки в экстренные службы», — пояснили в министерстве.

Ранее Telegram-канал Правительства Чукотского автономного округа рассказал, что мобильная связь частично нарушена в Чукотском АО и Камчатском крае из-за аварии на магистральной линии связи.

В пресс-службе Ростелекома уточнили ТАСС, что линию повредили во время работ сторонней организации. Уже десять часов назад, по данным корреспондента агентства, на Камчатке наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.