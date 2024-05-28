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На Камчатке ищут браконьеров, расстрелявших с вертолета медведей в заказнике
На Камчатке правоохранительные органы разыскивают преступников, расстрелявших с вертолета трех медведей в природном заказнике «Река Удочка» в Усть-Большерецком районе, сообщает РИА Новости.
По данным министерства природных ресурсов Камчатского края, браконьеры арендовали вертолет Ми-8 и открыли охотничий сезон прямо с воздуха на краснокнижных животных. Туши убитых медведей они привязали к борту вертолета и так вывезли с заказника.
«Правительство края и лично губернатор Владимир Солодов крайне негативно относятся к подобным фактам варварского браконьерства, особенно на особо охраняемых природных территориях», – подчеркнули в минприроды.
Сотрудники ведомства совместно с полицией устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и выясняют личности преступников. Расследование продолжается.
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