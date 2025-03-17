На КАМАЗе создают завод мостов

Максим Минеев с 17 марта 2025 года назначен директором нового завода, который будет заниматься производством мостов для автомобилей КАМАЗ. Об этом сообщили в Telegram-канале ПАО «КАМАЗ».

Генеральный директор компании Сергей Когогин решил создать этот завод в рамках структуры первого заместителя генерального директора – исполнительного директора с целью улучшения управления производством автомобильных компонентов и сборкой автомобилей. Новый завод будет сосредоточен на производстве передних осей, механической обработке деталей малых серий, а также выполнит вспомогательные и технологические функции, связанные с производством мостов. Максим Минеев, ранее занимавший должность главного инженера автомобильного завода и исполнявший обязанности директора АВЗ, стал новым директором завода. Директором автомобильного завода назначен Дмитрий Бородинов, который до этого работал заместителем директора АВЗ по автомобилям К5.

47-летний Максим Минеев окончил Камский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Он начал свою карьеру в ПАО «КАМАЗ» в сентябре 1995 года в качестве электромонтера и постепенно продвигался по карьерной лестнице, занимая различные должности, включая начальника энергоремонтного цеха и главного инженера автомобильного завода.

Дмитрию Бородинову, новому директору автомобильного завода ПАО «КАМАЗ», 36 лет. Он получил образование в Камской государственной инженерно-экономической академии по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». После службы в армии работал инженером-технологом на автомобильном заводе и занимал ряд должностей в области сборки автомобилей с 2013 по 2025 годы.