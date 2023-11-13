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На КАМАЗе создана антитеррористическая комиссия
На КАМАЗе создан новый орган — антитеррористическая комиссия. Возглавил ее гендиректор ПАО Сергей Когогин.
Ожидается, что комиссия сможет скоординировать работу по антитеррористической защищенности объектов и территорий предприятия, поможет профилактике негативных факторов и условий, а также минимизации либо ликвидации последствий.
В телеграм-канале напомнили, что в компании уже 30 лет действует блок безопасности, который решает эти вопросы при содействии правоохранительных органов.
«Но время требует от нас усиления внимания к вопросам безопасности, — подчеркнул Когогин. — С этой целью и создана антитеррористическая комиссия. В текущих политических и экономических условиях важно не только поддержание имеющихся систем и инструментов контроля и противодействия, но и совершенствование мер».
В состав комиссии вошли руководители по всем направлениям работы предприятия — заместители гендиректора КАМАЗа.
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