На КАМАЗе создана антитеррористическая комиссия

Фото: https://t.me/pao_kamaz

На КАМАЗе создан новый орган — антитеррористическая комиссия. Возглавил ее гендиректор ПАО Сергей Когогин.

Ожидается, что комиссия сможет скоординировать работу по антитеррористической защищенности объектов и территорий предприятия, поможет профилактике негативных факторов и условий, а также минимизации либо ликвидации последствий.

В телеграм-канале напомнили, что в компании уже 30 лет действует блок безопасности, который решает эти вопросы при содействии правоохранительных органов.

«Но время требует от нас усиления внимания к вопросам безопасности, — подчеркнул Когогин. — С этой целью и создана антитеррористическая комиссия. В текущих политических и экономических условиях важно не только поддержание имеющихся систем и инструментов контроля и противодействия, но и совершенствование мер».

В состав комиссии вошли руководители по всем направлениям работы предприятия — заместители гендиректора КАМАЗа.