news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 20 февраля 2026 11:09

На КАМАЗе собрали новую модификацию автобетоновоза на шасси KAMAЗ K5

Читайте нас в
Телеграм

На КАМАЗе собрали новую модификацию автобетоносмесителя на шасси KAMAЗ K5, говорится в газете «Вести КАМАЗа».

«Накануне дня рождения АвЗ на ГСК-2 собрали новую модификацию большегруза КАМАЗ-65951. Представитель поколения К5 предназначен для размещения на шасси миксеров для перевозки бетонной смеси», – разъясняется в сообщении.

Большегруз собрали на конвейере вместе с другими КАМАЗами. В ближайшее время опытный образец будет направлен на испытание в НТЦ.

Автобетоновоз будет востребован на стройках России, а также Армении, Азербайджана, Белоруссии и Киргизии, отмечается в сообщении.

по теме 50 лет первому автомобилю КАМАЗ: история завода, эпоха Когогина и Стратегия-2036
50 лет первому автомобилю КАМАЗ: история завода, эпоха Когогина и Стратегия-2036
#камаз #завод камаз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

19 февраля 2026
Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

19 февраля 2026