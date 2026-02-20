На КАМАЗе собрали новую модификацию автобетоновоза на шасси KAMAЗ K5

На КАМАЗе собрали новую модификацию автобетоносмесителя на шасси KAMAЗ K5, говорится в газете «Вести КАМАЗа».

«Накануне дня рождения АвЗ на ГСК-2 собрали новую модификацию большегруза КАМАЗ-65951. Представитель поколения К5 предназначен для размещения на шасси миксеров для перевозки бетонной смеси», – разъясняется в сообщении.

Большегруз собрали на конвейере вместе с другими КАМАЗами. В ближайшее время опытный образец будет направлен на испытание в НТЦ.

Автобетоновоз будет востребован на стройках России, а также Армении, Азербайджана, Белоруссии и Киргизии, отмечается в сообщении.