На КАМАЗе рассказали, когда отправят работников в корпоративные отпуска

В 2024 году единые корпоративные отпуска работников ПАО «КАМАЗ» придутся на май и июль. Об этом пишет газета «Челнинские известия» со ссылкой на соответствующее распоряжение-постановление руководства предприятия.

Длительность единого корпоративного отпуска камазовцев составит 21 день. Он придется на два периода: с 2 по 8 мая (первая часть, семь календарных дней) и с 8 по 21 июля (вторая часть, 14 календарных дней).

При этом в мае корпоративный отпуск спланирован таким образом, что сотрудники завода с учетом переносов выходных дней и нерабочих праздничных дней смогут отдохнуть с 28 апреля по 12 мая.

Оставшиеся семь календарных дней ежегодного основного отпуска и дни дополнительного отпуска будут предоставляться в течение года равномерно — в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

Непосредственно участвующим в исполнении государственного контракта рабочим может быть предложен альтернативный вариант: оставшуюся часть отпуска в семь календарных дней они вправе заменить денежной компенсацией.

В штатном режиме в дни корпоративного отпуска продолжат трудиться работники, занятые реализацией продукции, ремонтом технологического и энергетического оборудования, а также его диагностики, проведением годовой инвентаризации, составлением различной отчетности, многие офисные сотрудники и представители ряда других категорий. Им отпуска предоставляются в течение года равномерно, в соответствии с утвержденным графиком, отмечает издание.