На «КАМАЗе» прошли обыски после кражи деталей из одного из цехов

Накануне на территории завода «КАМАЗ» сотрудники блока безопасности предприятия совместно с оперативниками УМВД России по Набережным Челнам провели обыски в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту хищения деталей, сообщает пресс-служба предприятия.

Кража трех кросс-плат произошла в конце августа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Оперативники вместе с безопасниками ПАО «КАМАЗ» провели обыски в служебных помещениях цеха картеров, рембригад агрегатного производства и на рембазе подрядной организации ООО «М-Теплосервис».