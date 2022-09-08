На «КАМАЗе» прошли обыски после кражи деталей из одного из цехов
Накануне на территории завода «КАМАЗ» сотрудники блока безопасности предприятия совместно с оперативниками УМВД России по Набережным Челнам провели обыски в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту хищения деталей, сообщает пресс-служба предприятия.
Кража трех кросс-плат произошла в конце августа. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Оперативники вместе с безопасниками ПАО «КАМАЗ» провели обыски в служебных помещениях цеха картеров, рембригад агрегатного производства и на рембазе подрядной организации ООО «М-Теплосервис».