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Ру Тат
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Экономика
26 января 2023  10:43

На КАМАЗе появится новая награда — за качество

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Звание «Отличник качества» будет введено в этом году на ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Звание будет присваиваться ко Всемирному дню качества. Он отмечается во второй четверг ноября (в этом году — 9 ноября).

Всего таким образом ежегодно планируется поощрять шестерых высокопрофессиональных рабочих.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата работников КАМАЗа в 2022 году увеличилась на 16% по сравнению с предыдущим годом и составила 59 813 рублей.

#камаз #ПАО КАМАЗ
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