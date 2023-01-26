На КАМАЗе появится новая награда — за качество

Звание «Отличник качества» будет введено в этом году на ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Звание будет присваиваться ко Всемирному дню качества. Он отмечается во второй четверг ноября (в этом году — 9 ноября).

Всего таким образом ежегодно планируется поощрять шестерых высокопрофессиональных рабочих.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата работников КАМАЗа в 2022 году увеличилась на 16% по сравнению с предыдущим годом и составила 59 813 рублей.