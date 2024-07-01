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На КАМАЗе повысили зарплаты работникам предприятия
С 1 июля тарифы и оклады сотрудников ПАО «КАМАЗ» будут проиндексированы на 5,2%. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
Решение о повышении окладов и тарифных ставок принято генеральным директором предприятия Сергеем Когогиным и профсоюзным комитетом для повышения заработной платы и увеличения социальной защищенности работников, пояснили в пресс-службе.
При этом с 1 июля же на КАМАЗе меняется система оплаты труда на производстве. Доля фиксированной части (оклада) увеличится с нынешних 30% зарплаты до 70%, а доля переменной части (надбавок и премий) пропорционально сократится.
«Руководство компании считает первостепенно важным обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда сотрудников, плановую реализацию и расширение мер социальной поддержки», — заявили на предприятии в связи с происходящими изменениями.
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