На КАМАЗе после обрушения транспортной галереи обследуют все заводские объекты

На КАМАЗе началось масштабное обследование технического состояния всех промышленных объектов после частичного обрушения транспортной галереи, соединяющей линии прессово-рамного завода с главным конвейером автомобильного завода. Об этом пишет газета «Вести КАМАЗа».

«Всю галерею нужно восстановить в оперативном порядке, не только пострадавший участок. Необходимо устранить и потенциальную возможность подобных инцидентов. Вопрос осложняется тем, что галереи имеют скрытые полости, которых мы не видим — это усиливает трудоемкость работ», — констатировал генеральный директор предприятия Сергей Когогин, осматривая место происшествия.

«Служба главного инженера проводит обследования значительной части наших зданий и сооружений ежегодно, но эти усилия придется удвоить, утроить. Несмотря на то, что зона пострадала не рабочая — людей здесь нет, восстановление галереи нужно ускорить», — поручил он.

По поврежденной транспортной галерее каркасы кабин и топливных баков доставляются на автомобильный завод в автоматическом режиме по монорельсу, смонтированному на потолке галереи. В пятницу обрушился ее пол на площади 432 кв. метра. На работу галереи это не повлияло — комплектующие продолжают курсировать между заводами и в настоящее время.

По поручению гендиректора будут повторно обследованы все конструкции камазовских объектов, включая уже проверенные.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 17 июня на территории завода «КАМАЗ» в Челнах обрушилась галерея, которая соединяет корпуса автомобильного и прессово-рамного заводов. В результате происшествия никто не пострадал.