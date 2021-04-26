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Ру Тат
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26 апреля 2021  11:17
Эльвира Мухаметдинова

На КАМАЗе опровергли слух об изменении графика корпоративного отпуска

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На ПАО «КАМАЗ» не будут менять график корпоративного отпуска, сообщили в пресс-службе автопредприятия.

Ряд СМИ республики сообщил о том, что КАМАЗ рассматривает вариант переноса корпоративного отпуска с 1 по 15 мая и совмещения его с майскими каникулами.

На запрос ИА «Татар-информ» о степени вероятности такого решения глава департамента по информационной политике ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев сообщил, что график корпоративного отпуска утвержден в декабре 2020 года, с тех пор он не менялся.

Согласно графику, отпуск камазовцев разделен на несколько частей. Работники автогиганта отдыхали 31 декабря 2020 года (один день), семь дней в начале этого года — с 11 по 17 января. У них осталось в запасе пять дней в мае — с 4 по 8 мая, а также 15 дней в августе — с 9 по 23 августа.

Практика проведения ежегодного корпоративного отпуска и разделения его на несколько частей применяется на КАМАЗе с 2010 года.

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