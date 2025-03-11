На КАМАЗе назвали даты корпоративных отпусков работников в 2025 году

На КАМАЗе назвали даты ежегодных оплачиваемых корпоративных отпусков работникам компании в 2025 году.

Согласно сообщению пресс-службы КАМАЗа, весной работники смогут добавить несколько дней к майским праздникам с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая (всего шесть календарных дней). Летом же отпуск камазовцев пройдет с 21 июля по 3 августа (14 дней).

Как отметили в компании, формат корпоративных отпусков стал традиционной практикой на КАМАЗе. Основное производство останавливается, и на заводах могут провести полноценные ремонтные работы.