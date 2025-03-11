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Экономика 11 марта 2025 17:42

На КАМАЗе назвали даты корпоративных отпусков работников в 2025 году

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На КАМАЗе назвали даты ежегодных оплачиваемых корпоративных отпусков работникам компании в 2025 году.

Согласно сообщению пресс-службы КАМАЗа, весной работники смогут добавить несколько дней к майским праздникам с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая (всего шесть календарных дней). Летом же отпуск камазовцев пройдет с 21 июля по 3 августа (14 дней).

Как отметили в компании, формат корпоративных отпусков стал традиционной практикой на КАМАЗе. Основное производство останавливается, и на заводах могут провести полноценные ремонтные работы.

#камаз #корпоративный отпуск
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