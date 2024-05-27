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На КАМАЗе назначили нового директора ремонтно-инструментального завода
Директором ремонтно-инструментального завода КАМАЗа стал Валерий Алексеев, который до этого занимал должность замдиректора по производству.
«Приказом генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина с сегодняшнего дня директором ремонтно-инструментального завода назначен Валерий Алексеев, ранее занимавший должность заместителя директора по производству», - говорится в сообщении компании.
Будущий руководитель родился 22 ноября 1963-го в селе Большой Арташ Мамадышского района. После школы он окончил Камский госавтомеханический техникум им. Л. Б. Васильева по специальности «Инструментальное производство». Позже в 2007-м Алексеев заочно отучился в ИНЭКА по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением».
На «КАМАЗе» он начал трудиться в 1986 году. Тогда его назначили фрезеровщиком участка второго порядка ремонтно-инструментального завода. Потом мужчина на том же заводе работал мастером участка, старшим мастером производства режущего инструмента, начальником цеха режущего инструмента, начальником инструментального производства, начальником производства инструмента и оснастки. В мае 2014-го Алексеев стал замдиректора по производству ремонтно-инструментального завода. На этой должности он трудился до нового назначения.
Ранее директором ремонтно-инструментального завода КАМАЗа был Андрей Карпов. Его назначили гендиректором «Белебеевского завода «Автонормаль» («дочка» КАМАЗа в Башкортостане).
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