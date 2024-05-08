На КАМАЗе назначили нового директора литейного завода

фото: пресс-служба "Камаза"

С 7 мая 2024-го директором литейного завода КАМАЗа назначен Сергей Гаранин, ранее занимавший должность заместителя директора по производству. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Назначенный директор родился 21 октября 1977 года в Челнах. В 2000-м окончил Камский политехнический институт по специальности «Машины и технология литейного производства». В 2005-м заочно окончил КГУ (ныне КФУ) имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Менеджмент организации».

Карьеру на литейном заводе КАМАЗа мужчина начал в августе 2000-го. Тогда его взяли мастером участка заливки алюминиевых сплавов под высоким давлением производства цветного литья. После Гаранин получил опыт работы во всех основных корпусах литейного завода: в 2008-2014 г.г. трудился начальником производств стального литья, чугунного литья, цветного и специальных видов литья. С февраля 2014-го работал в должности замдиректора литейного завода по производству.

Эдуарда Панфилова, который возглавлял литейный завод с июля 2012-го, назначили заместителем исполнительного директора КАМАЗа по литейным производствам – директором Центра литейных компетенций. Теперь он будет нести ответственность за консолидацию и управление развитием литейных производств и технологий в подразделениях и организациях Группы компаний КАМАЗ в России и за рубежом, в том числе на литейном заводе, в ООО «Димитровградский литейный завод», ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов», ПАО «Тутаевский моторный завод».