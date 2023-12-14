На КАМАЗе назначен и.о. замгендиректора по продажам и сервису

Андрей Чурсин с 18 декабря начнет исполнять обязанности заместителя генерального директора по продажам и сервису. О решении руководства компании сообщается в телеграм-канале автогиганта.

Чурсин родился в 1963 году в Карельской АССР, окончил Ленинградский институт водного транспорта и имеет бизнес-образование. До назначения на должность замгендиректора КАМАЗа работал в компаниях в Санкт-Петербурге и Москве.

Как отметили в пресс-службе, у него большой опыт в области продаж грузовиков и сервисного обслуживания.

Предшественник Андрея Чурсина — Рустам Шамсутдинов продолжит работу в структуре КАМАЗа.