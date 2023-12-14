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На КАМАЗе назначен и.о. замгендиректора по продажам и сервису
Андрей Чурсин с 18 декабря начнет исполнять обязанности заместителя генерального директора по продажам и сервису. О решении руководства компании сообщается в телеграм-канале автогиганта.
Чурсин родился в 1963 году в Карельской АССР, окончил Ленинградский институт водного транспорта и имеет бизнес-образование. До назначения на должность замгендиректора КАМАЗа работал в компаниях в Санкт-Петербурге и Москве.
Как отметили в пресс-службе, у него большой опыт в области продаж грузовиков и сервисного обслуживания.
Предшественник Андрея Чурсина — Рустам Шамсутдинов продолжит работу в структуре КАМАЗа.
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