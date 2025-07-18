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Происшествия 18 июля 2025 08:18

На Камачатке медведь напал на спящую туристку

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На Камчатке медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова, которая спала в палатке.

Как сообщает РИА Новости, женщина госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. У нее множественные обширные укушенные рваные раны, перелом.

Женщина прооперирована, сейчас находится в реанимации.

Краевая прокуратура проверит турфирму на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Это первый случай нападения медведя на человека на Камчатке в 2025 году.

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