На Камачатке медведь напал на спящую туристку
На Камчатке медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова, которая спала в палатке.
Как сообщает РИА Новости, женщина госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. У нее множественные обширные укушенные рваные раны, перелом.
Женщина прооперирована, сейчас находится в реанимации.
Краевая прокуратура проверит турфирму на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Это первый случай нападения медведя на человека на Камчатке в 2025 году.