На Калининской АЭС из-за срабатывания автоматики остановился один из энергоблоков

На расположенной в Тверской области Калининской АЭС из-за срабатывания автоматики остановился энергоблок №4. Об этом сообщили в пресс-службе оператора всех атомных станций страны — концерна «Росэнергоатом», передает РИА Новости.

«Двадцать шестого сентября в 10.01 действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются», — сказано в сообщении.

При этом в «Росэнергоатоме» уточнили, что на станции не были нарушены пределы и условия безопасной эксплуатации. Сейчас на АЭС продолжают работать три энергоустановки.

Калининская АЭС находится на севере Тверской области, неподалеку от города Удомли. Ее суммарная мощность составляет 4000 мегаватт.