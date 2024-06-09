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На Изумрудном озере в Казани спасли мужчину, который начал тонуть
Сегодня на озере Изумрудном в Казани произошло ЧП.
Как сообщает председатель Совета ОСВОД Казани Никита Коробицын, в 16.01 к спасателю, дежурившему у воды на озере Изумрудное, обратились отдыхающие, которые сказали, что на противоположном берегу необходима помощь 23-летнему тонущему парню.
Выяснилось, что молодой человек переплывал озеро на надувном мяче. В какой-то момент мяч выскользнул и парень, не рассчитав свои силы, стал тонуть и просить о помощи.
Спасатель ОСВОД на плавсредстве незамедлительно выехал к месту происшествия и доставил гражданина Туркменистана на берег. Первая помощь ему не потребовалась.
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