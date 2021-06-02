На «Изге Болгар жыены» с поклоняющимися камням проведут разъяснительные беседы

Во время праздника «Изге Болгар жыены» с гостями события будут вестись разъяснительные беседы о недопустимости некоторых обрядов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек хазрат Арсланов.

Речь идет о таких традициях, как обход вокруг древний строений, поглаживание камней, бросание монет на удачу и так далее, уточнил спикер.

«Конечно, всё это не из одобряемых поступков. Ученые отдела дагвата ДУМ РТ, Тимергали хазрат [Юлдашев], Марат Салахов, на этой площадке будут вести разъяснительную работу с людьми. Они каждый год там работают. Если увидят таких людей, объясняют им про обряды, от чего именно необходимо воздержаться», — объяснил Ирек Арсланов.

Праздник «Изге Болгар жыены» проводится в Болгаре начиная с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году.

Фото: Рамиль Гали.